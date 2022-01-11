Şişli'de işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın asma katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVKEDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ,ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın hasara neden oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.