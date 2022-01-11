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    Şişli'de işyerinde çıkan yangın söndürüldü

    Şişli'de bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • AA
    • 11.01.2022 - 05:59
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 07:27
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    Şişli'de işyerinde çıkan yangın söndürüldü

    Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın asma katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    BÖLGEYE EKİPLER SEVKEDİLDİ

    Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Şişli de işyerinde çıkan yangın söndürüldü #1

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ,ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

    İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın hasara neden oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Şişli de işyerinde çıkan yangın söndürüldü #2

    Şişli de işyerinde çıkan yangın söndürüldü #3


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