- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şişli'de işyerinde çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de işyerinde çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- AA
- 11.01.2022 - 05:59
- Güncelleme : 11.01.2022 - 07:27
Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın asma katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVKEDİLDİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ,ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın hasara neden oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.