Kamerunlu bir dolandırıcı, gözüne kestirdiği şahsın 36 bin dolarını 76 bin dolara çevireceğini söyledi. Foyası ortaya çıkan dolandırıcı, tespit edilerek 2 milyon 100 bin sahte dolarla yakalandı.

İstanbul Şişli'de bir şahıs, kendisine ulaşan Kamerunlu tarafından parasının katlanacağı yalanıyla dolandırıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Dolandırıcılık” ve “Parada Sahtecilik" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon yaptı.

Edinilen bilgiye göre 14 Haziran’da K.K. isimli şahıs 76 bin dolar geri almak vaadiyle 36 bin dolarını yabancı uyruklu bir şahsa verdi.

Otelin kamera görüntüleri incelendi

Ardından K.K.’nın dolandırıldığının anlaşılmasıyla polis ekipleri devreye girdi. Ekiplerin incelemesinde K. K. ile Kamerunlu şüphelinin otelde buluştuğu öğrenilirken otelin güvenlik kamera görüntüleri ve şahısların kaçış güzergahı incelendi.

Şişli'deki Kamerunlu dolandırıcı milyonlarca sahte dolarla yakalandı VİDEO



Adresi belirlendi

Araştırmalar sonucunda şahsın Şişli Gülbahar Mahallesi’nde bir adreste olduğu belirlenerek 15 Haziran’da operasyon yapıldı. Operasyonda Kamerun uyruklu 45 yaşındaki N.M.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte paralar tespit edildi

Adreste yapılan aramalarda; 2 milyon 100 bin sahte dolar, 540 bin sahte euro, banknotları dövize çevirmede kullanıldığı belirtilen 2 adet solüsyon, 1 adet pudra, 1 adet tentürdiyot, 1 adet renkli yazıcı ele geçirildi. Zanlının otele geldiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı 16 Haziran’da adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.