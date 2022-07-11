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Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı

Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı

Sokakta yürüyen Moğolistanlı kadının elindeki telefonu çalan kapkaççı, scooter ile sokak sokak gezen Harbiye Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan bir komiser tarafından kıskıvrak yakalandı.