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    Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı

    Sokakta yürüyen Moğolistanlı kadının elindeki telefonu çalan kapkaççı, scooter ile sokak sokak gezen Harbiye Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan bir komiser tarafından kıskıvrak yakalandı.
    • 11.07.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 16:14
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    Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı

    İstanbul’un Şişli ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde bir kapkaççı yalnız yürüyen Moğolistanlı B.B. isimli kadını takip etmeye başladı.

    Telefonu alıp kaçtı

    Telefona bakarak yürüyen kadının arkasından yanaşan kapkaççı, telefonu bir anda çalarak hızla kaçtı.

    Kapkaçın şokunu atlatamayan kadın, bir süre sonra sokak içerisinde kapkaççının arkasından koşsa da, şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

    Görüntüler tek tek incelendi

    Moğolistanlı kadın, en yakın polis merkezine giderek yaşadığı olayı anlattı ve destek istedi.

    İhbar üzerine çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Harbiye Polis Merkezi Amirliğine bağlı Görüntü İzleme ve İnceleme timi, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

    Kapkaççıyı, polis scooterle sokak sokak gezip yakaladı VİDEO

    Taksiden indiği nokta belirlendi

    Polis ekipleri, şahsın emniyette kaydı bulunan Y.N. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

    Şahsın kaçış güzergahına kadar görüntüleri takip eden polis ekipleri, Y.N.’nin bindiği ticari taksiden Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde indiğini belirledi.

    Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı #1

    Komiser scooter ile peşine düştü

    Araştırmalarını o yönde yoğunlaştıran polis, suçluyu bulmak için harekete geçti.

    Kendisini arayan ekipleri gören Y.N., yine kaçmaya başladı.

    Bu sırada bir komiser, sokakta bulunan elektrikli scooter’a binerek şahsın peşine düştü.

    Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı #2

    Yakaladı

    Sokak sokak şahsı kovalayan komiser, kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı.

    Emniyette işlemleri tamamlanan kapkaççı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı #3

    Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı #4

    Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı #5

    Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı #6

    Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı #7


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