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- Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı
Şişli’deki kapkaççıyı, komiser scooterle sokak sokak gezip yakaladı
- 11.07.2022 - 15:53
- Güncelleme : 11.07.2022 - 16:14
İstanbul’un Şişli ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde bir kapkaççı yalnız yürüyen Moğolistanlı B.B. isimli kadını takip etmeye başladı.
Telefonu alıp kaçtı
Telefona bakarak yürüyen kadının arkasından yanaşan kapkaççı, telefonu bir anda çalarak hızla kaçtı.
Kapkaçın şokunu atlatamayan kadın, bir süre sonra sokak içerisinde kapkaççının arkasından koşsa da, şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.
Görüntüler tek tek incelendi
Moğolistanlı kadın, en yakın polis merkezine giderek yaşadığı olayı anlattı ve destek istedi.
İhbar üzerine çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Harbiye Polis Merkezi Amirliğine bağlı Görüntü İzleme ve İnceleme timi, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi.
Kapkaççıyı, polis scooterle sokak sokak gezip yakaladı VİDEO
Taksiden indiği nokta belirlendi
Polis ekipleri, şahsın emniyette kaydı bulunan Y.N. isimli şahıs olduğunu tespit etti.
Şahsın kaçış güzergahına kadar görüntüleri takip eden polis ekipleri, Y.N.’nin bindiği ticari taksiden Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde indiğini belirledi.
Komiser scooter ile peşine düştü
Araştırmalarını o yönde yoğunlaştıran polis, suçluyu bulmak için harekete geçti.
Kendisini arayan ekipleri gören Y.N., yine kaçmaya başladı.
Bu sırada bir komiser, sokakta bulunan elektrikli scooter’a binerek şahsın peşine düştü.
Yakaladı
Sokak sokak şahsı kovalayan komiser, kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan kapkaççı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.