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- Şişli'deki kumar baskınında 17 kişiye ceza yazıldı
Şişli'deki kumar baskınında 17 kişiye ceza yazıldı
Kumarhaneye çevrilen bir daireye yapılan baskınla birlikte 17 kişiye 79 bin 13 lira para cezası verildi.
- DHA
- 18.04.2021 - 15:43
İstanbul Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, içerde 4 adet oyun masası olduğu, oyun yeri olarak tasarlandığı, masaların üzerinde oyun pulları, oyun kâğıtları, zarların bulunduğu ve içerideki kişilere çay servisi yapıldığı tespit edildi.
79 BİN LİRA CEZA
İçerde bulunan 17 kişiye "Sokağa çıkma yasağı ihlali" ve "Kumar oynamaktan" toplam 79 bin 13 lira idari para cezası uygulandı.
MEKAN MÜHÜRLENDİ
İkamet sahibi kişiye "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, ikamet mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Şişli'deki kumar baskınında 17 kişiye ceza yazıldı VİDEO