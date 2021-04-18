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Şişli'deki kumar baskınında 17 kişiye ceza yazıldı

Şişli'deki kumar baskınında 17 kişiye ceza yazıldı

Kumarhaneye çevrilen bir daireye yapılan baskınla birlikte 17 kişiye 79 bin 13 lira para cezası verildi.