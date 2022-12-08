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- Şişli'deki taksi şoförünün üzerinden uyuşturucu çıktı
Şişli'deki taksi şoförünün üzerinden uyuşturucu çıktı
- 08.12.2022 - 17:24
Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürüyor...
07 Aralık'ta Şişli Merkez Mahallesi'nde genel asayiş uygulamaları sırasında durumundan şüphelenilen bir ticari taksi, polis ekiplerince durduruldu.
Metamfetamin bulundu
Araç sürücüsü Y.Y.'nin üzerinden 2 parça halinde 20,93 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Araçta ele geçirilenler
Araç içerisinde yapılan aramalarda ise; 7 parça halinde satışa hazır şekilde 48,05 gram metamfetamin, 2 parça halinde satışa hazır şekilde 6,08 gram marihuana, 4 parça halinde satışa hazır şekilde 2,49 gram taş kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 29 bin 475 lira ve 5 euro ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre, şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.