Şişli'deki taksi şoförünün üzerinden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında durdurulan ticari taksi şoförünün üzerinde metamfetamin bulunurken, araçtan da fazla sayıda madde çıktı.

Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürüyor...

07 Aralık'ta Şişli Merkez Mahallesi'nde genel asayiş uygulamaları sırasında durumundan şüphelenilen bir ticari taksi, polis ekiplerince durduruldu.

Metamfetamin bulundu

Araç sürücüsü Y.Y.'nin üzerinden 2 parça halinde 20,93 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Araçta ele geçirilenler

Araç içerisinde yapılan aramalarda ise; 7 parça halinde satışa hazır şekilde 48,05 gram metamfetamin, 2 parça halinde satışa hazır şekilde 6,08 gram marihuana, 4 parça halinde satışa hazır şekilde 2,49 gram taş kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 29 bin 475 lira ve 5 euro ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.