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    Şişli’deki yabancı uyruklu telefon hırsızı, kameraya yansıdı

    adınların çantalarından cep telefonlarını çalan yabancı uyruklu yankesici yakalanırken, hırsızlık anları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 15:56
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    Şişli’deki yabancı uyruklu telefon hırsızı, kameraya yansıdı

    İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yolda yürürken A.A’nın yanına yanaşan şüpheli, el çabukluğu ile çantadaki cep telefonunu alarak uzaklaştı.

    Telefonunun çalındığını anlayan kişi, şüphelinin peşinden koşmaya başladı.

    Bu sırada Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

     

    HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Şüpheli’nin el çabukluğu ile çantadan cep telefonu çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olayda yolda yürüyen kişinin yanına yanaşan şüpheli çantadaki cep telefonunu alarak uzaklaşıyor. İkinci olayda ise kalabalıkta el çabukluğu ile kadının çantasındaki cep telefonunu çalıyor.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Polis merkezinde yapılan araştırmada 43 yaşındaki Cezayir uyruklu M.M’nin, yine Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasındaki müşteriden de aynı yöntemle cep telefonu çaldığı belirlendi.

    Şüpheli M.M Şişli Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edildi.

    Şişli’deki yabancı uyruklu telefon hırsızı, kameraya yansıdı #1

    Şişli’deki yabancı uyruklu telefon hırsızı, kameraya yansıdı #2

    Şişli’deki yabancı uyruklu telefon hırsızı, kameraya yansıdı #3

    Şişli’deki yabancı uyruklu telefon hırsızı, kameraya yansıdı #4

    Şişli’deki yabancı uyruklu telefon hırsızı, kameraya yansıdı #5

    Şişli’deki yabancı uyruklu telefon hırsızı, kameraya yansıdı #6

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