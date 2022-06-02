Şişli'deki yaşlı adama çarpan şoför: Maktul yola atladı

Yaşlı adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü, 'Araçta yolcu bulunduğundan otobüsü sağa kıramazdım, olay maktulün bir anda yola atlaması sebebiyle gerçekleşmiştir' dedi.

İstanbul Şişli'de 21 Ağustos 2021 günü yaşanan olayda, yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Remezan Taner'e, İETT otobüsü çarpmıştı.

Çarpışma etkisiyle yaşlı adam, olay anında hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin şoför Ahmet Tunç, ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

İstanbul 13.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ahmet Tunç ve avukatı hazır bulundu.

"Aracımda 50 yolcu olduğu için otobüsü sağa kıramazdım"

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Tunç, olay günü halk otobüsünde çalışırken Taksim’den Harbiye yönüne doğru geldiğini söyleyerek, "Orta şeritteydim, sağımda 2 tane halk otobüsü durak olmamasına rağmen arka arkaya duruyordu. Yaklaşık 40 km hızla giderken 2 halk otobüsünün arasından maktul birden yola çıktı. Kendisini son anda fark ettim, aracımda 45-50 tane yolcu bulunduğundan otobüsü sağa doğru kıramazdım çünkü sağ tarafımda halk otobüsleri vardı.

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"Olay maktulün yola atlaması sebebiyle gerçekleşmiştir"

Benim otobüsümün içindeki yolcular yaralanabilirdi, bu yüzden otobüsü sola kırdım. Orada ağaçlar vardı, kaza da bu anda gerçekleşti. Olay maktulün bir anda yola atlaması sebebiyle gerçekleşmiştir.’’ şeklinde konuştu.

Beraat istediler

Sanık Tunç’un avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek beraatini, mahkeme aksi kanaatteyse hakkındaki lehe olan tüm delillerin uygulanmasını talep etti. Sanık avukatı ayrıca, müvekkilinin hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasını talep etti.

Adli kontrol hükümleri kaldırıldı

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksikliklerin giderilmesini ve sanığın adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve sanık Ahmet Tunç’un savunmasının alınması gerekçesiyle hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.