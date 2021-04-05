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    Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi

    Şivan Perver olarak bilinen İsmail Aygün'ün Belçika'da yaşayan ve uzun süredir koronavirüs tedavisi gören kardeşi Azin Aygün, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 15:01
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    Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi

    Şanlıurfalı olan Şivan Perver’in kardeşi 65 yaşındaki Azin Aygün ile ailesi Belçika'da koronavirüse yakalandı.

    Tedavi altına alınan Azin Aygün, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    KARDEŞİNİ ŞANLIURFA'YA GÖNDERDİ

    Şivan Perver, Belçika’da kardeşinin cenazesini işlemlerini yaptırarak Şanlıurfa’ya gönderdi.

    Şanlıurfa'da havalimanında kardeşi Mehmet Aygün ve akrabaları tarafından alınan Azin Aygün'ün cenazesi, morgda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kayalı Mahallesi'ne götürüldü.

    Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi #1

    Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi #2

    Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi #3

    Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi #4

    Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi #5

    Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi #6

    Şivan Perver’in kardeşinin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi #7

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