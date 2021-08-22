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- Şivan Perver’in Şanlıurfa'daki ağabeyi koronavirüsten öldü
Şivan Perver’in Şanlıurfa'daki ağabeyi koronavirüsten öldü
İsmail Aygün isimli şarkıcı Şivan Perver'in 74 yaşındaki ağabeyi Halil Aygün, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- DHA
- 22.08.2021 - 18:35
Şivan Perver adıyla bilinen İsmail Aygün isimli şarkıcının Şanlıurfa'da çiftçilikle uğraşan 74 yaşındaki ağabeyi Halil Aygün, 18 gün önce koronavirüse yakalandı.
Hastanede tedaviye alınan Aygün, bugün hayatını kaybetti.
CENAZESİ SİVEREK'TE DEFNEDİLDİ
10 çocuk babası Halil Aygün’ün cenazesi Siverek ilçesi Kayalı Mahallesi'nde defnedildi.