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    Sivas, eksi 30'u gördü

    Sivas'ta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Gürün ilçesi, sıfırın altında 30,9 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 15:51
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    Sivas, eksi 30'u gördü

    Sivas'ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yerini soğuk hava bıraktı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıfırın altında 30,9 derece ile Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyü, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

    DİĞER İLÇELER DE SOĞUKTAN BUZ KESTİ

    Kentin diğer ilçeleri Altınyayla eksi 24,7, Kangal ilçesi eksi 24,5 ve Şarkışla ilçesi ise eksi 22,5 ile kayıtlara geçti.

    Soğuk hava, il merkezinde de etkili oldu. Kızılırmak'ın Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümü, kısmen buz tuttu.

    EKİPLER TEYAKKUZDA

    Buzla birlikte nehir etrafındaki bitki örtüsünün de üzerinin kırağı kapladığı görüldü.

    Öte yandan kar yağışının ardından 1008'e kadar çıkan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, Özel İdare ekiplerinin çalışması ile bugün 564'e indi.

    Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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