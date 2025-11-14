Sivas-Malatya yolunda zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas’ta gün boyu etkili olan kar ve tipi, akşam saatlerinde zincirleme bir trafik kazasına yol açtı. Gürün yol ayrımında meydana gelen kazada, M.Ç. idaresindeki 34 FFM 260 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslama yaptı.

Yardım etmek isteyen sürücüye çarpan otomobilde can kaybı

YARDIM ETMEK İSTEYEN SÜRÜCÜYE OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza sonrası yol kenarına duran 34 FCP 129 plakalı tır sürücüsü T.K., kazaya karışan sürücüye yardım ettiği sırada ikinci bir kaza yaşandı. Kangal yönünden Sivas istikametine giden E.Y. idaresindeki 34 EYP 27 plakalı otomobil, yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Türkan Çiftçi hayatını kaybetti, F.D.Ç. ise ağır yaralandı. Diğer yaralılar arasında E.Y., A.Y., A.F.Ç. ve H.Ç. bulunuyor.

MALATYA-SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Kazanın ardından Malatya-Sivas kara yolu, yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hekimhan-Kangal karayolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Vatandaşlara kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurma uyarısı yapıldı.

Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.