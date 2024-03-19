Sivas misafirlerini ağırlamaya başladı! O köyden vazgeçemiyorlar... Hafik ilçesine bağlı Göydün köyü, her yıl olduğu gibi bu yıl da köye gelen leylekleri kabul etti. Köyün misafirleri, yuvalarında ve arazide görüldü.

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İHA

Sivas’ın Hafik İlçesine bağlı Göydün köyü, her yıl olduğu gibi bu yıl yine leylekleri ağırlamaya başladı.

Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle leylekler erkenden köye geldi.

Her yıl nisan ayı içerisinde gelen leylekler, bu yıl mart ayında köyde gözükmeye başladı.

Köy sakini olarak anılan kimi leylekler yuvalarında görülürken kimileri ise arazide objektiflere yansıdı.

"Her yıl geliyorlar, yerlerini belirlemişler"

Leyleklerin gelişinin kendilerini mutlu ettiğini belirten köy sakini Cemal Akalan, “Burası sulak bir arazı olduğu için kuş türleri çok geliyor. Leylekler de her sene bahar aylarında geliyorlar. Bu sene kış biraz hafif geçtiği için bahar erken geldi, leylekler de o yüzden erken geldiler. Yıllık 30-40 arası leylek geliyor. Şu anda 8-10 arası leylek var, yeni yeni gelmeye başladılar.” dedi.

Göydün köyüne gelen traktör tamircisi Halil Düzardıç ise, “Şu an Hafik’e bağlı Göydün köyündeyiz. Ben 27 senedir sanayideyim. Servis olduğumuz için köy köy gezeriz. Buraya da her sene 20-30 sefer gelirim. Bu leylekler her sene buraya gelir. Yerlerini buraya belirlemişler bu arkadaşlar. Sanırım arazi şartlarından dolayı burayı benimsemişler. Göydün köyü leylekli köy oldu.” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)