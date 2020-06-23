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    Sivas'a çobanlık yapmaya giden Mardinli genç keneden öldü

    Keneyi kendisi çıkaran ve KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde 2 hafta tedavi gören genç, kurtarılamadı.
    • DHA
    • 23.06.2020 - 09:34
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    Sivas'a çobanlık yapmaya giden Mardinli genç keneden öldü #1

    Mardin'de yaşayan 18 yaşındaki Burhan Ay, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çobanlık yaptığı sırada vücuduna kene yapıştı.

    Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ay, bir süre sonra rahatsızlanarak Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    İKİ HAFTA TEDAVİ GÖRDÜ

    Hastanede yapılan ilk müdahalenenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ay, yaklaşık iki hafta boyunca KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

    KURTARILAMADI

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi bugün ailesine teslim edilecek.

    Bu yıl Sivas'ta KKKA'dan ölüm sayısı ise 9'a yükseldi.

    Sivas'a çobanlık yapmaya giden Mardinli genç keneden öldü #2

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