Sivas'ta 11 çocuklu Afgan baba yardım istedi

Afganistan'dan gelen Mustafa Nasır Ahmet Atayi, ailesiyle birlikte kimlik verilmesi için eylem yaptı.

Afganistan'da olan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 42 yaşındaki Mustafa Nasır Ahmet Atayi, 11 çocuğu ile birlikte eylem yaptı.

Atayi, kimlik istediklerini ve zor durumda olduklarını belirtti.

"KİMLİKLER 1 YIL ÖNCE GERİ ALINDI"

3 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini ve burada geçici kimlik verildiği belirten aile, 1 yıl öncesinde bunların geri alındığını ve sağlık muayenesi olamadıklarını ifade ederek, Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Dövizler açan aile, kimlik taleplerini dile getirdi.

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"11 ÇOCUKLA ZOR DURUMDAYIM"

Mustafa Nasır Ahmet Atayi, "3 yıldır Türkiye'deyiz. İlk yıl bize kimlik verildi, rahattık. Ama son iki yıldır kimliğimiz yok. Afganistan’da savaş var, gidemeyiz.

11 çocukla çok müşkül durumdayım. Ya bize kimlik verilsin ya da Afganistan dışında bir ülkeye göndersinler. Çocuklarım hasta, tedavi ettiremiyorum." dedi.





POLİSLER İLGİLENDİ

Polis ekipleri, ailenin sorunlarını dinleyip, gerekli işlemlerinin yapılması için ekip araçlarıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürdü.



