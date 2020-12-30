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Sivas'ta 15 yıldır çalıştığı bankadan zimmetine 4,5 milyon lira geçirdi

Sivas'ta 15 yıldır çalıştığı bankadan zimmetine 4,5 milyon lira geçirdi

Bir banka şubesinden zimmetine 3,5 milyon lira geçirdiği ve kasadan 1 milyon lira çaldığı belirlenen güvenlik görevlisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.