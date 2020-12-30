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    Sivas'ta 15 yıldır çalıştığı bankadan zimmetine 4,5 milyon lira geçirdi

    Bir banka şubesinden zimmetine 3,5 milyon lira geçirdiği ve kasadan 1 milyon lira çaldığı belirlenen güvenlik görevlisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • AA
    • 30.12.2020 - 14:15
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 14:23
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    Sivas'ta 15 yıldır çalıştığı bankadan zimmetine 4,5 milyon lira geçirdi

    Sivas’taki bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi M.Ç., sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi.

    Anahtarı kendisinde olan para kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç., 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı.

    YURT DIŞINA KAÇTI

    Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, yurt dışına kaçtığı tespit edilen M.Ç.'nin yakalanması için başlattıkları çalışma sürüyor.

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