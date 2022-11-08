Sivas’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasında şoför tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde düzensiz göçmenleri İstanbul’dan Diyarbakır’a götüren Yücel Y. yönetimindeki 34 LDF 80 plakalı otobüs kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 2 göçmen hayatını kaybetti ve 5’i uzman çavuş olmak üzere toplamda 43 kişi yaralandı.

Tutuklandı

İHA'nın aktardığına göre kazada yaralanan otobüs şoförü ise tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

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