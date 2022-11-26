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    Sivas'ta 3 gündür aranan adam 30 kilometre uzaklıkta bulundu

    Gürün ilçesinde 3 gündür aranan zihinsel engelli adam, kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bir köyde bulundu.
    • 26.11.2022 - 17:33
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    Sivas'ta 3 gündür aranan adam 30 kilometre uzaklıkta bulundu

    Sivas'ın Gürün ilçesinde 41 yaşındaki zihinsel engelli İrfan Arabacı 3 gün önce Çiçekyurt köyü yakınlarında kayboldu.

    Yakınları Arabacı’dan bir süre haber alamayınca durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

    Bitkin halde bulundu

    Ekipler tarafından her yerde didik didik aranan Arabacı, kaybolduğu noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kındıralık köyünde bir ağılın yanında bitkin halde otururken bulundu.

    Köy sakinlerinden Serdar Boyrazoğlu tarafından bulunan Arabacı, jandarma ekiplerine teslim edildi.

    Ailesi büyük mutluluk yaşadı

    Jandarma ekipleri bitkin haldeki adamı alarak hastaneye götürdü. Arabacı’yı gören yakınları büyük bir mutluluk yaşadı.

    İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan Arabacı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sivas ta 3 gündür aranan adam 30 kilometre uzaklıkta bulundu #1

    Sivas ta 3 gündür aranan adam 30 kilometre uzaklıkta bulundu #2

    Sivas ta 3 gündür aranan adam 30 kilometre uzaklıkta bulundu #3

    Sivas ta 3 gündür aranan adam 30 kilometre uzaklıkta bulundu #4


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