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    Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı feci kaza

    Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 26.10.2020 - 11:36
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 12:36
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    Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı feci kaza

    Svas-Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana gelen olayda, K.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün bir anlık dalgınlığıyla refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı feci kaza ViDEO

    Sivas ta 3 kişinin yaralandığı feci kaza #1

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