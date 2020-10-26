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Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı feci kaza
Sivas’ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 26.10.2020 - 11:36
- Güncelleme : 26.10.2020 - 12:36
Svas-Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana gelen olayda, K.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün bir anlık dalgınlığıyla refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı feci kaza ViDEO