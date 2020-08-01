- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Sivas'ta 4 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı
Sivas'ta 4 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı
- İHA
- 01.08.2020 - 11:06
Sivas'ın Yüceyurt Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki 40 yaşındaki Gülbeyaz G. isimli kadına evlenme teklifi eden Dursun D., evlenme teklifinin reddedilmesi üzerine kadının ailesinin yaşadığı evi basmıştı.
4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Kandur ailesinin evini basan Dursun D., anne Döndü Kandur'u, baba Turgut Kandur'u, kardeşi Serkan Kandur'u ve kardeşinin eşi Beyza Kandur’u yanında bulunan silahla öldürmüştü.
GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası kayıplara karışan katil zanlısı ise polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalanmıştı.
Olayda hayatını kaybeden kadının annesi Döndü Kandur, babası Turgut Kandur, kardeşi Serkan Kandur ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur, geçtiğimiz gün Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.
KATİL TUTUKLANDI
Cinayet zanlısı, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas'ta 4 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı