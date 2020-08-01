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    Sivas'ta 4 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

    Evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldüren Dursun D. hakkında tutuklama kararı verildi.
    • İHA
    • 01.08.2020 - 11:06
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    Sivas'ta 4 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

    Sivas'ın Yüceyurt Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki 40 yaşındaki Gülbeyaz G. isimli kadına evlenme teklifi eden Dursun D., evlenme teklifinin reddedilmesi üzerine kadının ailesinin yaşadığı evi basmıştı.

    4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

    Kandur ailesinin evini basan Dursun D., anne Döndü Kandur'u, baba Turgut Kandur'u, kardeşi Serkan Kandur'u ve kardeşinin eşi Beyza Kandur’u yanında bulunan silahla öldürmüştü.

    Sivas'ta 4 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay sonrası kayıplara karışan katil zanlısı ise polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalanmıştı.

    Olayda hayatını kaybeden kadının annesi Döndü Kandur, babası Turgut Kandur, kardeşi Serkan Kandur ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur, geçtiğimiz gün Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

    Sivas'ta 4 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı #2

    KATİL TUTUKLANDI

    Cinayet zanlısı, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sivas'ta 4 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

    Sivas'ta 4 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı #3

    Sivas'ta 4 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı #4

    Sivas'ta 4 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı #5

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