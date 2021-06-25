Sivas'ta 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi

Sivas'ta 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından 5 bin 800 lira sahte para ele geçirilirken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen 1 kişiye dair ihbar aldı.

5 BİN 800 TL SHATE PARA PARA

Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda bir şahıs yakalandı.

Piyasaya sürülmeye hazır ve sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 800 Türk Lirası para ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.



