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- Sivas'ta 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi
Sivas'ta 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi
Polis ekipleri tarafından 5 bin 800 lira sahte para ele geçirilirken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
- İHA
- 25.06.2021 - 17:54
- Güncelleme : 25.06.2021 - 18:06
Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen 1 kişiye dair ihbar aldı.
5 BİN 800 TL SHATE PARA PARA
Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda bir şahıs yakalandı.
Piyasaya sürülmeye hazır ve sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 800 Türk Lirası para ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.