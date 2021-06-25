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    Sivas'ta 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi

    Polis ekipleri tarafından 5 bin 800 lira sahte para ele geçirilirken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 18:06
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    Sivas'ta 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi

    Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen 1 kişiye dair ihbar aldı.

    5 BİN 800 TL SHATE PARA PARA

    Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda bir şahıs yakalandı.

    Piyasaya sürülmeye hazır ve sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 800 Türk Lirası para ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

    Sivas ta 5 bin 800 lira sahte para ele geçirildi #1

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