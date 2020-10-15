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Sivas'ta 54 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti: Tutuklandı

Sivas'ta 54 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti: Tutuklandı

Bir markette, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile gözaltına alınan 54 yaşındaki şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı.