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- Sivas'ta 54 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti: Tutuklandı
Sivas'ta 54 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti: Tutuklandı
Bir markette, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile gözaltına alınan 54 yaşındaki şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- DHA
- 15.10.2020 - 17:54
- Güncelleme : 15.10.2020 - 17:54
13 Ekim akşamı, Sivas'ta bulunan Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'ndeki markete müşteri gibi giren Sezer B., ismi açıklanmayan kız çocuğunu taciz etti.
Diğer müşteriler durumu fark edip, polisi aradı.
Hemen adrese gelen polis ekipleri, marketten çıkan Sezer B.'yi yakaladı.
GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN POLİS, GÖZALTINA ALDI
Marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra da şüpheliyi, gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bugün adliyeye sevk edilen Sezer B. mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.