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    Sivas'ta 6 araç birbirine girdi

    6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 18:01
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    Sivas'ta 6 araç birbirine girdi

    Sivas-Erzincan karayolu Halil Rıfat Paşa köprüsü üzerinde, Erzincan istikametine giden 5 otomobil ve 1 hafif ticari araç, takip mesafesine dikkat etmeyince bir otomobilin ani fren yapması ile birlikte birbirine girdi.

    YARALANAN OLMADI

    Kazadaki araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı.

    Olay sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas'ta 6 araç birbirine girdi

    Sivas'ta 6 araç birbirine girdi #1

    Sivas'ta 6 araç birbirine girdi #2

    Sivas'ta 6 araç birbirine girdi #3

    Sivas'ta 6 araç birbirine girdi #4

    Sivas'ta 6 araç birbirine girdi #5

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