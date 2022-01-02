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Sivas'ta 68 köyün yolu ulaşıma kapandı
Sivas’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 68 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Ekipler köy yollarının yeniden açılması için, çalışmalarını sürdürüyor.
- İHA
- 02.01.2022 - 13:02
Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, 68 köy yolunu ulaşıma kapattı.
Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.
Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonuna sarıldı.
EKİPLER KÖY YOLLARINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Araç trafiğinde de aksamalar yaşanırken, Sivas Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, kentte kar yağışı 68 köy ve mezra yolunu araç ulaşımına kapattı.
Sivas İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri ise kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Sivas'ta 68 köyün yolu ulaşıma kapandı VİDEO