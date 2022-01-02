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Sivas'ta 68 köyün yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta 68 köyün yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 68 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Ekipler köy yollarının yeniden açılması için, çalışmalarını sürdürüyor.