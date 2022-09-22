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Sivas'ta 80 metre uzunluğundaki pervanelerin geçişi
Gürün'de yaklaşık 80 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi, şaşkınlığa neden oldu.
- 22.09.2022 - 10:21
Sivas’ın Gürün ilçesinde vatandaşların ilgisini rüzgar gülü pervaneleri çekti.
Malatya’ya gittiği öğrenilen rüzgar gülleri pervaneleri, Gürün ilçesinden geçmesi görenlerin dikkatini çekti.
İlçede trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Dev rüzgar gülleri kanatları ilçe merkezine geldiği sırada vatandaşlar meraklı gözlerle pervaneleri izledi.
Pervanelerin uzunluğu: 80 metre
İHA'nın haberine göre; 80 metre uzunluğundaki pervanelerin ilçeden geçişi kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı.