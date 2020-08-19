Sivas'ta 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale

Sosyal medyada paylaşılan restorasyon görüntüleri tepki topladı. Vali Salih Ayhan, ihmali olanlar hakkında gerekli idari işlemin yapılacağını söyledi.

Sivas'ta kaydedilen görüntüler tepkilere yol açtı.

Divriği ilçesindeki 800 yıllık Kız Köprüsü'nün restorasyonu sırasında, köprünün üzerine iş makinesi çıkarıldı.

Mengücekliler döneminde yapıldığı düşünülen tarihi Kız Köprüsü, Çaltı Çayı üzerinde yer alıyor.

İŞ MAKİNESİ ÇIKARDILAR

İpek Yolu güzergahında bulunan, 70 metre uzunluğunda olan, kesme ve moloz taştan yapılan köprünün, Divriği Belediyesi'nin girişimiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında restorasyon çalışmasına başlandı.

Restorasyon sırasında köprünün üzerine iş makinesi çıkarıldı. Kız Köprüsü'nün üzerinde iş makinesi ile restorasyon fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Konuyla ilgili Sivas Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

"ÖRNEK BİR DUYARLILIK"

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Tarihi eserlerle ilgili vatandaşlarımızın hassasiyetini takdir ve teşekkür ediyoruz. Bazen biz idarecilerin gözünden kaçan hususları gündeme getirmeleri örnek bir duyarlılıktır. Sivasımızın coğrafyası tarihi eserler bakımından zengindir. Sivas'ta tarihi eserler noktasında özel ihtimam gösteriyoruz. Yakın zamanda Galata Kulesi ile ilgili de gündem oldu. Biz de bu tip konularda arkadaşlarımızın hassas ve duyarlı olmaları konusunda uyardık.

Dün Kaymakamlığımıza bizzat talimat verdik ve olay yerine gitti. Olay yerinde inceledi ve bir rapor gönderdi. Orada aslında anlık bir durum söz konusu. Tarihi eseri hırpalayan, deforme eden bir çalışma yoktur. Ama biz buna rağmen valilik olarak bir idari soruşturma başlattığımızı, konuyu yakından takip ettiğimizi ve ihmali olanlar ile ilgili gerekli idari işlemi yapacağımızı söyleyebiliriz.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Ben de yakın zaman da orayı ziyaret edeceğim. Bu tip şeyler önemlidir. Bu konuda gerekli adımları radikal bir şekilde atacağız. Bu eserleri koruyup gelecek nesillere aktarmak bizim vazifemizdir. Hor kullanmak, hırpalamak, deforme etmek ve işin ruhuna aykırı uygulama yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.