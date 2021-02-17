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    Sivas'ta 916 köy yolu ulaşıma kapandı

    Etkili olan kar yağışı ile sıcaklıkların düştüğü Sivas'ta, birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 09:31
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    Sivas'ta 916 köy yolu ulaşıma kapandı

    Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Sivas’ta da geçtiğimiz günün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Gece boyu devam eden kar yağışı ve fırtına tüm kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sivas’ta, 916 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

    ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

    Sivas Belediyesi ekipleri, gece başlattıkları tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

    Sivas ta 916 köy yolu ulaşıma kapandı #1

    MEYDAN BEYAZA BOYANDI

    Havadan görüntülenen Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda, ortaya görülmeye değer görseller çıktı.

    Sivas ta 916 köy yolu ulaşıma kapandı #2

    EKSİ 25'E KADAR DÜŞECEK

    Karayolları ve Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma başlattı. Sivas’ta kar yağışının hafta sonuna kadar hafif şekilde devam edeceği hava sıcaklığının ise hissedilir eksi 25 dereceye kadar düşebileceği belirtildi.

    Sivas ta 916 köy yolu ulaşıma kapandı #3

    Sivas ta 916 köy yolu ulaşıma kapandı #4

    Sivas ta 916 köy yolu ulaşıma kapandı #5

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