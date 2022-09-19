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    Sivas'ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu

    Köyde bulunan ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının ardından bölgelerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
    • 19.09.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:58
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    Sivas'ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu

    Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan H.T.'ye ait ahır ve samanlıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayıldı.

    Ahır ve samanlık küle döndü

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangının ardından ahır, samanlık ve odunluğun kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Ekipler bölgede soğutma çalışmaları başlattı.

    Sivas ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu #1

    Hayvanlar kurtarıldı

    Olay esnasında büyük korku yaşayan köylüler hayvanları zarar görmeden kurtardı.

    İHA'nın aktarımına göre; yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu #2

    Sivas ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu #3

    Sivas ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu #4


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