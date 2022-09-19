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Sivas'ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu

Sivas'ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu

Köyde bulunan ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının ardından bölgelerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.