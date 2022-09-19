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- Sivas'ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu
Sivas'ta ahır ve samanlık alevlere teslim oldu
Köyde bulunan ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının ardından bölgelerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
- 19.09.2022 - 17:53
- Güncelleme : 19.09.2022 - 17:58
Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan H.T.'ye ait ahır ve samanlıkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayıldı.
Ahır ve samanlık küle döndü
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangının ardından ahır, samanlık ve odunluğun kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Ekipler bölgede soğutma çalışmaları başlattı.
Hayvanlar kurtarıldı
Olay esnasında büyük korku yaşayan köylüler hayvanları zarar görmeden kurtardı.
İHA'nın aktarımına göre; yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.