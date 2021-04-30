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    Sivas'ta ahıra kapatılan kız çocuğu 'KADES' sayesinde kurtuldu

    Şiddete uğrayarak ahıra kapatılan kız çocuğu telefona yüklediği 'KADES' uygulaması sayesinde kurtulmayı başardı.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 15:22
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    Sivas'ta ahıra kapatılan kız çocuğu 'KADES' sayesinde kurtuldu

    Sivas'ta babası tarafından şiddete maruz kalarak ahıra kapatılan A.G.Y isimli kız çocuğu, annesinin telefonuna yüklediği KADES uygulaması sayesinde yardım çağırdı.

    JANDARMA KIZI KURTARMAYI BAŞARDI

    Jandarma ekipleri çağrının yapıldığı adrese girdiklerinde İ.Y.’nin cep telefonuna zarar verdiği gerekçesi ile şiddet uyguladığı kız çocuğunu ahıra kilitlediği, aynı şekilde eşi ve diğer çocuklarına da şiddet uyguladığını tespit etti. Ahıra kilitlenen kız çocuğu kurtarılırken İ.Y. gözaltına alındı.

    Sivas ta ahıra kapatılan kız çocuğu KADES sayesinde kurtuldu #1

    3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI

    KADES uygulamasını kullanarak yardım çağrısında bulunan A.G.Y.,  farklı bir ilde ikamet eden ablasının yanına yerleştirildi. Şüpheli hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında 3 ay süre ile uzaklaştırma tedbiri uygulandı.

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