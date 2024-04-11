İHA
Sivas'ın Gemerek ilçesi belediye binası önünde D.Y. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan makam aracına çarptı.
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken sürücü D.Y.'nin 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Yaşananlar kamerada
İki araçta da maddi hasar oluşurken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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