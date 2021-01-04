Sivas’ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 2 araca çarptı

3 aracın karıştığı kazada sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1.339 lira para cezası kesilirken, ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi.

C.T. idaresindeki 58 ACH 336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sivas’ın Ali baba Mahallesi Ali Baba Caddesi üzerinde park halinde bulunan 58 AR 530 plakalı otomobile çarptı.

Kazanı etkisiyle savrulan 58 AR 530 plakalı otomobil ise park halinde ki 58 LA 558 plakalı otomobile çarptı.

Kazada kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücü C.T. ise alkol testi yapılmak üzere ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde alkollü olduğu anlaşılan sürücüye alkollü araç kullandığı gerekçesi ile 1.339 lira para cezası uygulandı, ehliyetine ise el konuldu.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.