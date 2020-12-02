Sivas'ta alkollü sürücü polise yakalandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sivas kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ve bekçiler uygulama yaptı.

CEZAYI YEDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Alınan yasak kararına vatandaşların genelde uyduğu görüldü. İnönü Bulvarı üzerindeki Gar Kavşağı'nda uygulama yapan polisler, şüphe üzerine 38 AAU 193 plakalı cipi durdurdu.

Aracı kullanan Ramazan Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, yaptığı kontrolde 2.0 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Ayrıca kısıtlamaya rağmen dışarıda olan ve izin belgesi bulunmayan Ramazan Ö.'ye toplamda 4 bin 639 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Ramazan Ö., işlemlerinin yapıldığı sırada polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Basın mensuplarının 'kısıtlamadan haberiniz var mıydı?' sorularını yanıtlamayan Ramazan Ö.'nün ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Yapılan işlemlerinin ardından Ramazan Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aracı ise otoparka çekildi.

TARİHİ MEYDANDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kısıtlamanın başlamasıyla Sivas Cumhuriyet Meydanı da sessizliğe büründü.

Atatürk Kongre Müzesi, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Kale Camisi, tarihi Valilik ve Jandarma Binası'nın da bulunduğu tarihi meydanda kartpostallık görüntüler oluştu.

Koronavirüs sessizliğine bürünen tarihi meydan havadan drone'la da görüntülendi.