Sivas'ta ambulans, tıra arkadan çarptı

Meydana gelen feci kazada, hemşire hayatını kaybetti. Kaza anını gören bir şoför, yaşananları anlattı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ambulans, hasta bıraktığı Ankara'dan dönerken kaza yaptı.

Muhammet Emin Cömert (27) idaresindeki 06 AC 7585 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, Sivas-Ankara karayolunun Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınlarında önünde seyreden S.Y'nin kullandığı 68 KC 725 plakalı tıra arkadan çarptı.

HEMŞİRE, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Cömert ve hemşire Şuheda Tunca (24), sıkıştıkları ambulanstan ekiplerce çıkartılarak Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hemşire Tunca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Cömert, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Ambulansın, Erzurum'dan Ankara'ya hasta bıraktığı ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

Bu arada, aynı bölgede şarampole kayarak yoldan çıkan bir başka tırın sürücüsü Hasan Hüseyin Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tipi nedeniyle aracının kontrolden çıktığını söyledi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Kazaya da şahit olduğunu belirten Kahraman, S.Y. yönetimindeki tırın yavaşladığını, o sırada ambulansın çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.