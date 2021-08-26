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    Sivas’ta, ara yoldan çıkıp 2 araca çarptı

    Ara yoldan çıkan bir otomobil, 2 araca çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 18:00
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    Sivas’ta, ara yoldan çıkıp 2 araca çarptı

    Sivas kaza kent merkezinde, Çiçekli Caddesi ile Battal Gazi Caddesi kesişiminde, ara yoldan çıkan bir otomobil, ana yol üzerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.

    Otomobil, park halinde duran başka bir araca daha çarparak durabildi.

    Kaza anları, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Kazada 3 kişi, hafif bir şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Olay sırasında yolda yaya olmaması, büyük bir kazayı engelledi.

    Sivas’ta, ara yoldan çıkıp 2 araca çarptı VİDEO

    Sivas’ta, ara yoldan çıkıp 2 araca çarptı #1

    Sivas’ta, ara yoldan çıkıp 2 araca çarptı #2

    Sivas’ta, ara yoldan çıkıp 2 araca çarptı #3

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