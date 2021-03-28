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    Sivas'ta aracına çakar takan şahsa ceza

    Kiralık araca çakar takan şahsa aynı gün içerisinde 2. kez ceza işlem uygulandı. Şahıs, polis ekiplerine “alın bunu devlet kullansın” diyerek tepki gösterdi.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 16:09
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    Sivas'ta aracına çakar takan şahsa ceza

    Sivas’ta Asayiş şube müdürlüğü ekipleri kent merkezi kale mevkiinde lüks bir araçta çakar olduğunu fark etti.

    Yapılan kontrollerde şahısların kiraladıkları lüks otomobile çakar taktıkları anlaşıldı.

    Trafik ekipleri şahsa ve araç sahibine toplamda 2 bin 678 TL ceza uyguladı ve şahsın ehliyetine ceza puanı işlendi.

    POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

    Ceza işlem uygulanan şahsın, “Alın bunu Devlet kullansın” demesiyse dikkat çekti.

    BİR GÜNDE 2 CEZA

    Öte yandan şahsa sabah saatlerinde Samsun’da da çakar takmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.


    Sivas ta aracına çakar takan şahsa ceza #1

    Sivas ta aracına çakar takan şahsa ceza #2

    Sivas ta aracına çakar takan şahsa ceza #3

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