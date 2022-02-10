- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı
Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı
- DHA
- 10.02.2022 - 20:46
- Güncelleme : 10.02.2022 - 22:11
Saat 20.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Maksutlu köyü yakınlarında meydana gelen kazada, kar yağışı sonrası aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AIJ 315 tır kayarak durdu.
OTOBÜS, İKİ TIRIN ARASINDA KALDI
Bu sırada arkadan gelen Ziya Ada yönetimindeki içerisinde 13 yolcusu bulunan Sivas Hedef Turizm'e ait 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Yolcu otobüsüne ise arkadan gelen 34 CGG 457 tır çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otobüs şoförü Ziya Ada'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüste bulunan ve yaralanan 2'si ağır 13 yolcu ise ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla soruşturma başlatıldı.
Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı VİDEO