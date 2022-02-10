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Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aşırı buzlanmadan dolayı iki tır ve bir yolcu otobüsünün birbirine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.