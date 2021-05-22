Sivas’ta baba ile oğlu kalaşnikoflu saldırıya uğradı

Karacaören köyünde arazi sulama tartışmasında iki kardeşin kalaşnikoflu saldırısına uğrayan baba ve oğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyü Çiğilözü mevkisinde ağaç budayan Mustafa Yıldırım (55) ve oğlu Murat Yıldırım (30) ile aynı yerde arazileri bulunan Selami A. (41) ve kardeşi Ömer A. (42) arasında ağaç sulama nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Selami A., yanında bulunan av tüfeği ile Mustafa ile oğlu Murat Yıldırım'a ateş etti.

BABA İLE OĞLU ÖLDÜ

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba-oğul, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından araçla kaçan Selami A. ve Ömer A. jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Olay sırasında bölgeye yakın bir tepede bulunan ve kavgaya şahit olan Mustafa Yıldırım'ın diğer oğlu Bekir Yıldırım gözyaşlarıyla yaşananları anlattı.

Bekir Yıldırım, babası ve ağabeyine pusu kurulduğunu öne sürdü.