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    Sivas'ta babasının tabancasıyla oynarken yaralandı

    Sivas'ta babasının tabancasıyla oynayan 15 yaşındaki Sibel O., karnından yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 18:12
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    Sivas'ta babasının tabancasıyla oynarken yaralandı

    Sivas'ın Kolluca Köyü'nde yaşayan Sibel O., babasına ait silahla oynarken kazara tetiğe dokununca, silahtan çıkan mermi karnına isabet etti.

    KIZINI YARALI HALDE BULDU

    Sibel O., bugün saat 15.30 sıralarında evde yalnız başınayken babası Feridun O.'ya ait ruhsatsız tabancayla yaralandı. Bu sırada evin bahçesinde bulunan Necla O. silah sesini duyunca eve koştu. Kızını yaralı halde bulan Necla O. sağlık ekiplerine haber verdi.

    Sivas'ta babasının tabancasıyla oynarken yaralandı VİDEO

    Sivas ta babasının tabancasıyla oynarken yaralandı #1

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Sibel O., gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sibel O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Sivas ta babasının tabancasıyla oynarken yaralandı #2

    Sivas ta babasının tabancasıyla oynarken yaralandı #3

    Sivas ta babasının tabancasıyla oynarken yaralandı #4

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