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    Sivas'ta baraka alev alev yandı

    Baraka çıkan yangın sonucu alevler içinde kalırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 17:31
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    Sivas'ta baraka alev alev yandı

    Sivas'ın Kızılırmak Mahallesinde, boş olduğu belirlenen bir barakada yangın çıktı.

    Barakada çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Barakanın boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.

    EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, barakayı söndürdü. Barakanın alev alev yanışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sivas ta baraka alev alev yandı #1

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