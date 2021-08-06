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- Sivas'ta baraka alev alev yandı
Sivas'ta baraka alev alev yandı
Baraka çıkan yangın sonucu alevler içinde kalırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
- İHA
- 06.08.2021 - 17:31
Sivas'ın Kızılırmak Mahallesinde, boş olduğu belirlenen bir barakada yangın çıktı.
Barakada çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Barakanın boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.
EKİPLER YANGINI SÖNDÜRDÜ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, barakayı söndürdü. Barakanın alev alev yanışı cep telefonu kamerasına yansıdı.