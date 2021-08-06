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Sivas'ta baraka alev alev yandı

Sivas'ta baraka alev alev yandı

Baraka çıkan yangın sonucu alevler içinde kalırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.