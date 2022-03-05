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Sivas'ta başıboş köpekler çocuğa saldırdı

Sivas'ta başıboş köpekler çocuğa saldırdı

Okul yolunda iki sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan 9 yaşındaki çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Mağdur çocuk sırtından ve kollarından yaralandı.