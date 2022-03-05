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- Sivas'ta başıboş köpekler çocuğa saldırdı
Sivas'ta başıboş köpekler çocuğa saldırdı
Okul yolunda iki sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan 9 yaşındaki çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Mağdur çocuk sırtından ve kollarından yaralandı.
- İHA
- 05.03.2022 - 11:17
- Güncelleme : 05.03.2022 - 11:36
Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Sivas Caddesi üzerinde yaşayan ve okula gitmek için evden çıkan Sefai Selvi (9), iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Olayı görenler çocuğu saldırgan köpeklerden güçlükle kurtardı.
HASTANELİK OLDU
Hastaneye kaldırılan Selvi’nin sırtında ve kollarında yaralar oluştu. Yaşadığı korkunç olayı anlatan çocuğun halen olayın etkisinde olduğu hissedildi.
Baba Kenan Selvi, başka çocuklarında benzer saldırıları yaşamaması için tedbir alınmasını istedi.
Sivas'ta okula giderken iki köpeğin saldırısına uğradı