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    Sivas'ta bir kadın, eski kocası tarafından cadde ortasında bıçaklandı

    Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Müzeyyen B., eski eşi Necmettin G. tarafından cadde ortasında bıçakla yaralandı. Müzeyyen B. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Necmettin G. ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 18:34
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 09:19
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    Sivas'ta bir kadın, eski kocası tarafından cadde ortasında bıçaklandı

    Saat 17.00 sıralarında Sivas'ın Şarkışla ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşanan olayda, İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde 1 yıl önce boşandığı eski eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı.

    YERDE SÜRÜKLEDİ

    Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine saldırdı. Gözü dönmüş koca, talihsiz kadını yerde sürükleyerek duvar dibine çöktü.

    BIÇAKLAMAYA BAŞLADI

    Jandarma çevredekilerin müdahale edeceğini fark eden cani koca kadını bıçaklamaya başladı.

    SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bu sırada olayı fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, ve çevredekiler bi arnda saldırganın üzerine çullanarak etkisiz hale getirip, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

    Saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Müzeyyen B. ise ambulansla Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Müzeyyen B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

    Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Sivas'ta bir kadın, eski kocası tarafından cadde ortasında bıçaklandı VİDEO

    Sivas ta bir kadın, eski kocası tarafından cadde ortasında bıçaklandı #1

    Sivas ta bir kadın, eski kocası tarafından cadde ortasında bıçaklandı #2

    Sivas ta bir kadın, eski kocası tarafından cadde ortasında bıçaklandı #3

    Sivas ta bir kadın, eski kocası tarafından cadde ortasında bıçaklandı #4

    Sivas ta bir kadın, eski kocası tarafından cadde ortasında bıçaklandı #5

    Sivas ta bir kadın, eski kocası tarafından cadde ortasında bıçaklandı #6

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