Sivas'ta bir kişi, eski eşiyle barışınca kayınbiraderleri tarafından öldürüldü

Sivas'ta bir kişi, eski eşiyle barışınca kayınbiraderleri tarafından öldürüldü

Sivas Şarkışla'da yaşayan Cengiz Sarı, eski eşiyle barıştı. Ancak eski eşinin kardeşleri, Sarı'yı darbedip öldürdü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Belkent Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Cengiz Sarı’nın eski eşiyle barıştığını öğrenen kayınları H.D. ve M.D., Sarı’yı ilk önce darbetti.

Darbedip silahla vurarak öldürdüler

Daha sonra kayınlardan biri Sarı’ya yanında getirdiği silahla ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayseri girişinde yakalandılar

İHA'nın haberine göre, olay yerinden kaçan kayınlar Kayseri girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.