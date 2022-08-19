Petrol
96.54
3.09%
Euro
18.2386
-0.12%
Dolar
18.073
-0.03%
Altın
1.019
-0.20%
Borsa
302
1.34%
Bitcoin
426.505
0.77%
BTXN Coin
6.05
0.00%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Sivas'ta bir kişi, eski eşiyle barışınca kayınbiraderleri tarafından öldürüldü

    Sivas Şarkışla'da yaşayan Cengiz Sarı, eski eşiyle barıştı. Ancak eski eşinin kardeşleri, Sarı'yı darbedip öldürdü.
    • 19.08.2022 - 00:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta bir kişi, eski eşiyle barışınca kayınbiraderleri tarafından öldürüldü

    Sivas'ın Şarkışla ilçesi Belkent Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Cengiz Sarı’nın eski eşiyle barıştığını öğrenen kayınları H.D. ve M.D., Sarı’yı ilk önce darbetti.

    Darbedip silahla vurarak öldürdüler

    Daha sonra kayınlardan biri Sarı’ya yanında getirdiği silahla ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Sivas ta bir kişi, eski eşiyle barışınca kayınbiraderleri tarafından öldürüldü #1

    Kayseri girişinde yakalandılar

    İHA'nın haberine göre, olay yerinden kaçan kayınlar Kayseri girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Sivas ta bir kişi, eski eşiyle barışınca kayınbiraderleri tarafından öldürüldü #2

    Sivas ta bir kişi, eski eşiyle barışınca kayınbiraderleri tarafından öldürüldü #3

    Sivas ta bir kişi, eski eşiyle barışınca kayınbiraderleri tarafından öldürüldü #4


    İlginizi Çekebilir

    Aydın Söke’de orman yangını
    İç Haber

    Aydın Söke’de orman yangını

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Osmaniye’de hayırsever mahallenin bakkal borcunu ödedi
    İç Haber

    Osmaniye’de hayırsever mahallenin bakkal borcunu ödedi

    Görüş Bildir