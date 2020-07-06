Sivas'ta boğularak ölen kuzenler aynı tabuta konuldu

2 ve 3 yaşındaki kuzenler, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Mumcunun Çitliği köyünde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yusuf Konaç ve Ramazan Konaç isimli kuzenler, sulama kanalında ölü olarak bulunmuştu.

Adıyaman’dan tarım işçisi olarak Sivas’a gelen ailelerin çocukları olan ve kuzen oldukları öğrenilen 2 yaşındaki Yusuf ve 3 yaşındaki Ramazan'ın oyun oynarken girdikleri sulama kanalında boğuldukları belirtildi.

MİNİK KUZENLER AYNI TABUT İÇİNDE TESLİM EDİLDİ

İki kuzenin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. İki küçük kuzen aynı tabuta konuldu.

Sivas'ta boğularak ölen minik kuzenler aynı tabuta konuldu VİDEO

SU KANALINDA BULUNDULAR

Kuzenleri hastane morgundan amcaları İsmail Konaç teslim aldı. Acılı amca yaptığı açıklamada, “Tarlada çalışıyorlardı. Annesi çocuklar için yemek yapmış. Çocukları bulamayınca aramaya başladılar. Su kanalında bulundular. Oyun oynarken düşmüşler.” dedi.

Cenazelerin memleketleri Adıyaman Merkez ilçede toprağa verileceği öğrenildi.