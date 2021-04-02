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    Sivas'ta çaldıkları altınları kuyumcuda bozdurdular

    Kendilerini 'jandarma' ve 'polis' olarak tanıttıkları yaşlı adamın altınlarını alıp bozduran 3 şüpheli, Malatya'da yakalandı.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 17:55
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    Sivas'ta çaldıkları altınları kuyumcuda bozdurdular

    Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Akmeşe köyünde yaşayan M.Y.'yi (60) telefonla arayan dolandırıcılar, adının bıçaklama olayına karıştığını ve evde arama yapacaklarını söyledi.

    Kısa sürede adrese gelen şüpheliler, 5 bin 300 lira ile 28 bin lira değerinde ziynet eşya alıp kaçtı.

    MALATYA'DA YAKALANDILAR

    Dolandırıldığını anlayan M.Y.'nin ihbarı üzerine jandarma, çalışma başlattı. Olay, şüphelilerin gidebilecekleri bölge ve diğer illerdeki güvenlik güçlerine bildirildi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu 01 UE 409 plakalı aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçtaki Y.K., M.Y. ile H.B. gözaltına alındı.

    Sivas ta çaldıkları altınları kuyumcuda bozdurdular #1

    ÜZERLERİNDEN 17 BİN LİRA ÇIKTI

    Yapılan aramada; şüphelilerin dolandırıcılıkla ele geçirdiği 17 bin 365 lira, 4 cep telefonu, 1 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

    Sivas ta çaldıkları altınları kuyumcuda bozdurdular #2

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Divriği ilçesine getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sivas'ta çaldıkları altınları kuyumcuda bozdurdular VİDEO


    ALTINLARI BOZDURURKEN KAMERAYA YAKALANDILAR

    Şüphelilerin, dolandırdıkları kişiden aldıkları altınların bir bölümünü aynı gün Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bozdurdukları tespit edildi. Şüphelilerin altınları kuyumcu dükkanında bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sivas ta çaldıkları altınları kuyumcuda bozdurdular #3

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