Kendilerini 'jandarma' ve 'polis' olarak tanıttıkları yaşlı adamın altınlarını alıp bozduran 3 şüpheli, Malatya'da yakalandı.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Akmeşe köyünde yaşayan M.Y.'yi (60) telefonla arayan dolandırıcılar, adının bıçaklama olayına karıştığını ve evde arama yapacaklarını söyledi.

Kısa sürede adrese gelen şüpheliler, 5 bin 300 lira ile 28 bin lira değerinde ziynet eşya alıp kaçtı.

MALATYA'DA YAKALANDILAR

Dolandırıldığını anlayan M.Y.'nin ihbarı üzerine jandarma, çalışma başlattı. Olay, şüphelilerin gidebilecekleri bölge ve diğer illerdeki güvenlik güçlerine bildirildi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu 01 UE 409 plakalı aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçtaki Y.K., M.Y. ile H.B. gözaltına alındı.

ÜZERLERİNDEN 17 BİN LİRA ÇIKTI

Yapılan aramada; şüphelilerin dolandırıcılıkla ele geçirdiği 17 bin 365 lira, 4 cep telefonu, 1 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Divriği ilçesine getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta çaldıkları altınları kuyumcuda bozdurdular VİDEO





ALTINLARI BOZDURURKEN KAMERAYA YAKALANDILAR

Şüphelilerin, dolandırdıkları kişiden aldıkları altınların bir bölümünü aynı gün Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bozdurdukları tespit edildi. Şüphelilerin altınları kuyumcu dükkanında bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.