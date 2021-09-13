Sivas'ta camideki din görevlisi, bulduğu iki yarım altını polise teslim etti

Camide görevli olan bir vatandaş, bahçeyi temizlediği sırada bulduğu iki altını emniyete bildirdi.

Sivas’ın Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Asr-ı Saadet Camii'nin din görevlisi Halil İbrahim Yüceal, öğle namazına hazırlandığı esnada cami bahçesinde 2 yarım altın buldu.

Altınları muhafaza altına alan Yüceal, zaman kaybetmeden polisi aradı. Yüceal bulduğu altınları, sahiplerine teslim edilmek üzere polise teslim etti.

"KAĞIDA SARILMIŞ VAZİYETTE BULDUM"

Asr-ı Saadet Camii görevlisi Halil İbrahim Yüceal, bulunması halinde altınların sahibinden dua beklediğini belirterek, “2004’ten beri bu camide görev yapmaktayım. Caminin içinin ve bahçesinin temizliğini ben kendim yapıyorum. Bir gün önce yine bahçede temizlik yaparken kağıda sarılmış vaziyette yarısı görünür halde gördüm altınları ve onları aldım." dedi.





"KAYBEDEN KİMSE BULUNUR DA BANA DA DUA EDER"

Baktım bayağı bir zaman geçmiş çünkü altının göcekleri oksitlenmişti. Önce ÇEDAŞ mensuplarına sormak istedim sonra düşündüm ki en doğrusu emniyete bildirmek. Sağ olsunlar geldiler ben de altınları teslim ettim. İnşallah kaybeden kimse bulunur da bana da dua eder.” şeklinde konuştu.



