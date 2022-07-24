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- Sivas'ta çoban, hırsızlık şüphelilerine av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü
Sivas'ta çoban, hırsızlık şüphelilerine av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü
- 24.07.2022 - 23:34
- Güncelleme : 25.07.2022 - 08:28
Öğle sıralarında Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kadılı köyü yakınlarındaki arazide meydana gelen olayda, Kale köyünde küçükbaş hayvan çobanlığı yapan Ali Yıldırım, bulunduğu yere kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'a (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.
3 kişi hayatını kaybetti
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Osman, Mustafa Tamer ve Kurban Polat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
DHA'nın haberine göre şüpheli Ali Yıldırım, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.