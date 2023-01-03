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    Sivas'ta çoban köpeğinin saldırdığı kadın ağır yaralandı

    Evinin önünde çoban köpeğinin saldırısında yaralanan kadın tedavi altına alınırken köpeğin kuduz olup olmadığı araştırılıyor.
    • 03.01.2023 - 16:13
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 16:19
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    Sivas'ta çoban köpeğinin saldırdığı kadın ağır yaralandı

    Sokak köpekleri korku salmaya devam ederken, vatandaşların canını tehlikeye atıyor.

    Sivas'ın Suşehri ilçesinde Gökçekent köyünde 46 yaşındaki Nuray Y., evlerinin yakınında köpek tarafından saldırıya uğradı.

    Köpeğinin saldırısına uğrayan Nuray Y'nin, bağırtısı üzerine çevredekiler yanına geldi.

    Talihsiz kadın köylülerin müdahalesiyle köpekten kurtarıldı.

    Kadın hastaneye kaldırıldı

    Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nuray Y, Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

    İnceleme başlatıldı

    AA'nın haberine göre, köye giden ekipler, köpeğin kuduz olup olmadığını araştırmak için çalışma başlattı.

    Sivas ta çoban köpeğinin saldırdığı kadın ağır yaralandı #1


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