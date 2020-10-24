Sivas'ta çöp evde yaşayan yaşlı kadın koronavirüslü çıktı

Sivas'ta yalnız yaşayan 81 yaşındaki Elif Baytok'un evi temizlenirken, koronavirüs tedavisi için hastaneye yatırıldı.

Sivas'ın merkez Mevlana Mahallesi 8'inci Sokak'ta yalnız yaşayan 81 yaşındaki Elif Baytok'un evinden kötü kokular gelmesi üzerine, mahalleli durumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Baytok'un evine gelen ekipler ise kötü koku nedeniyle belediyeye haber verdi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ayrıca yüksek ateşi de olduğu belirlenen Baytok, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Baytok'un burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

2 KAMYONET ÇÖP ÇIKARILDI

Hastanede tedaviye alınan Baytok'un, evinde temizleme çalışması başlatan ekipler, 2 kamyonet çöp çıkardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası, belediye ekipleri evi dezenfekte etti.

Sivas'ta Elif Teyze'nin evinde 2 kamyonet çöp çıktı VİDEO

Ekipler, evi temizlerken kötü koku nedeniyle zor anlar yaşadı. Evden çıkan bir miktar para ve altın da belediye ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

"AŞIRI DERECE ATEŞİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Mevlana Mahallesi Muhtarı Kazım Gözel, "Bundan 15 gün önce valimize ve sosyal yardımlaşma müdürümüzle beraber evi ziyarete geldik. Kapıyı açıp teyzemizle karşılaştığımız zaman aşırı bir derece de koku olduğunu gördük. Daha sonra temizlik ekibi gönderildi. Dezenfekte ve temizlik yapmak için girdiğimizde Elif teyzenin aşırı derecede ateşi olduğunu gördük. Komşuların da şikayeti üzerine teyzemiz ambulansla hastaneye götürüldü. Koronavirüs testi de pozitif çıkmış.’’ dedi.

















