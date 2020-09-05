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- Sivas'ta define ararken dinamit patladı: 1 ölü 1 yaralı
Sivas'ta define ararken dinamit patladı: 1 ölü 1 yaralı
- İHA
- 05.09.2020 - 01:44
- Güncelleme : 05.09.2020 - 01:44
Akşam saatlerinde Sivas'ın Ovacık köyünde meydana gelen olayda, kırsal alanda V.S. , R.Y. , B.A. , R.Ö. ve E.Ç.’nin define aramak için arazide kaçak kazı yaptığı esnada kullandıkları dinamit patladı.
Dinamitin patlaması üzerine V.S. ve B.A. ağır yaralandı. Şahıslar, yaralı 2 kişiyi alarak hastaneye götürmek üzere 58 AP 244 plakalı araçla yola çıktı.
Olaya trafik kazası süsü vermek isteyen şahıslar, kaza ihbarı vererek durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Karaçayır köyü mevkiinde gelen araç içerisindeki yaralılardan V.S. hayatını kaybetti.
Yaralı B.A. hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerinden patlayıcılarla kaçan 3 şahıssa jandarma ekipleri tarafından kısa sürede aynı mevkide yakalandı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Sivas'ta define ararken dinamit patladı: 1 ölü 1 yaralı VİDEO