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Sivas'ta define ararken dinamit patladı: 1 ölü 1 yaralı

Sivas'ta define ararken dinamit patladı: 1 ölü 1 yaralı

Merkeze bağlı Ovacık köyünde define ararken kullandıkları dinamitin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.