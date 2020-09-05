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    Sivas'ta define ararken dinamit patladı: 1 ölü 1 yaralı

    Merkeze bağlı Ovacık köyünde define ararken kullandıkları dinamitin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 01:44
    • Güncelleme : 05.09.2020 - 01:44
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    Sivas'ta define ararken dinamit patladı: 1 ölü 1 yaralı

    Akşam saatlerinde Sivas'ın Ovacık köyünde meydana gelen olayda, kırsal alanda V.S. , R.Y. , B.A. , R.Ö. ve E.Ç.’nin define aramak için arazide kaçak kazı yaptığı esnada kullandıkları dinamit patladı.

    Dinamitin patlaması üzerine V.S. ve B.A. ağır yaralandı. Şahıslar, yaralı 2 kişiyi alarak hastaneye götürmek üzere 58 AP 244 plakalı araçla yola çıktı.

    Olaya trafik kazası süsü vermek isteyen şahıslar, kaza ihbarı vererek durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

    Sivas ta define ararken dinamit patladı: 1 ölü 1 yaralı #1

    1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Karaçayır köyü mevkiinde gelen araç içerisindeki yaralılardan V.S. hayatını kaybetti.

    Yaralı B.A. hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerinden patlayıcılarla kaçan 3 şahıssa jandarma ekipleri tarafından kısa sürede aynı mevkide yakalandı.

    Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sivas'ta define ararken dinamit patladı: 1 ölü 1 yaralı VİDEO


    Sivas ta define ararken dinamit patladı: 1 ölü 1 yaralı #2

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