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    Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

    Sivas'ta devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 23:29
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    Sivas'ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

    Saat 20.30 sıralarında kent merkezi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi mevkiinde meydana gelen olayda Boran A. (18) idaresindeki 58 ACH 324 plakalı motosiklet seyir halindeyken devrildi.

    AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada ağır yaranan sürücü olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 yaşındaki sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

    Sivas ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti #1

    Sivas ta devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti #2

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