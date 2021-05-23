Sivas'ta yaşayan Hamdi Öz, anaokulunun direğinden düşen bayrağı evinin balkonundan asarak, dalgalandırdı.

Sivas Klavuz Mahallesi Kelkit Sokak'ta yaşayan 33 yaşındaki Hamdi Öz, evinin yakınlarında bulunan anaokulunun direğinden bayrağın düştüğünü gördü. Öz., bayrağı almak için anaokuluna geldi.

POLİS EKİPLERİNİ ARADI

Bayrağı direğe asmaya çalışan ancak başarılı olamayan Hamdi Öz, teslim etmek üzere polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine okula gelen ekipler, bayrağı gelip alması için okul yönetimi ile görüştü.

Okul yetkililerinin gelmesini beklemek için evine giden Öz, balkona çıkarak bayrağı astı.

Sivas'ta direkten düşen bayrağı balkonuna astı VİDEO









"YETKİLİLERE TESLİM EDECEĞİM"

Hamdi Öz, duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "Hemen polis ekiplerini aradım ve bilgi verdim.

Sağ olsunlar hemen geleceklerini söylediler. O sırada aşağıya inip bayrağı yerden kaldırdım. Bayrağı geldikleri zaman yetkililere teslim edeceğim" dedi.



